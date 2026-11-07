De la parfumuri și produse cosmetice până la tratamente pentru păr și aparate care promit să șteargă anii de pe chip. Expoziția Beauty, organizată la Moldexpo, a adunat sute de produse și noutăți din industria frumuseții. Vizitatorii au putut testa cosmetice, au primit sfaturi de la specialiști și au profitat de reduceri.

Furnicar adevărat a fost în cele două pavilioane de la Moldexpo, pline doldora de produse și aparate care promit frumusețe fără bătrânețe.

„Scade 10 ani din vârstă.”

„Femeile vin să-și umple trusa și să se bucure de noutăți.”

Dar să le luăm pe rând. Pentru sezonul rece, specialiștii recomandă produse cu texturi cremoase, care hidratează și oferă confort pielii.

Iuliana SANDU, MAKEUP ARTIST: „Trendul este totuși nuanțele nude, pentru că femeile își doresc zilnic să poarte ceva care să le scoată în evidență, dar să nu fie prea mult.”

Iar după retinal și PDRN, noutatea sezonului în îngrijirea tenului este componenta NAD.

Inga CIORTAN, REPREZENTANT MAGAZIN: „Care dă celulelor energie. La moment, acest ingredient este foarte căutat de clienții noștri.”

Nu uităm și de îngrijirea părului. Pentru cel deteriorat, specialiștii propun tratamente noi, aduse din Brazilia, care promit rezultate fără substanțe toxice.

Nadejda CAȚ, DISTRIBUITOR OFICIAL: „Venim cu un produs inovator pe piața din Republica Moldova, pentru că la sigulare nu avem fum, nu avem miros toxic, iar produsele nu conțin formaldehidă”.

Și pentru că frumusețea începe din interior, vizitatorii au invadat și zona suplimentelor alimentare.

Olga FRUNZE, FONDATOR MAGAZIN: „Dacă vorbim de frumusețe, atunci noi avem nevoie de colagen, dar și desigur de vitamina C, pentru regenerare. Se caută și produse pentru imunitate, cum ar fi Zn.”

Vizitatorii spun că și-au făcut rezerve pentru întregul sezon.

„Produse de îngrijire, majoritatea le-am luat din farmacie, pentru că tare-mi plac. Mi-am luat și produse coreene, pe care la fel le folosesc.”

„Sunt reduceri foarte bune, cadouri”.

Potrivit organizatorilor, expoziția Beauty a reunit peste o mie de branduri internaționale. Evenimentul de la Moldexpo va fi deschis și mâine.