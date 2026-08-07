Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt de aseară au făcut ravagii în nordul și centrul țării. Copaci doborâți, drumuri blocate, acoperișuri distruse și localități rămase fără energie electrică sunt doar câteva dintre efectele vremii severe. Polițiștii, salvatorii și echipele de intervenție au fost mobilizați pentru a înlătura consecințele. Între timp Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață

Pe traseul M5, între municipiul Bălți și satul Recea, mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

Ploi abundente au fost înregistrate și în raionul Rezina

Dar și în alte localități din nordul țării.

La Glodeni, rafalele puternice au desprins zeci de foi de ardezie și bucăți de țiglă metalică de pe clădiri, iar localnicii spun că, în doar câteva minute, cerul s-a întunecat și vântul a început să poarte prin aer bucăți din acoperișuri.

„A smuls acoperișul la oameni, a fost o furtună, vecina mi-a spus că s-a întunecat, colb, de parcă era o ceață, apoi s-a auzit cum zburau foile de ardezie, a căzut un lot întreg de țiglă metalică. Vedeți, internetul, fire electrice, comunicațiile.”

„A fost tare puternic, foarte tare, eu m-am speriat când am ieșit afară, ploaie, apa așa stătea.”

Salvatorii și polițiștii au intervenit pentru a elibera drumurile blocate, a înlătura arborii căzuți și a asigura siguranța traficului. În total, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în zece cazuri produse în raioanele Glodeni, Rîșcani, Ocnița, Briceni și Telenești. În unele localități, vântul puternic a distrus acoperișurile mai multor locuințe și construcții auxiliare.

La Glodeni, arborii căzuți au avariat acoperișul unei farmacii, al unui bloc de locuințe și al unei case. În satul Horodiște, din raionul Rîșcani, un copac s-a prăbușit peste un automobil. Din fericire, persoanele aflate în interior nu au fost rănite. Pagube au fost înregistrate și în satul Văratic, din raionul Glodeni, unde mai multe acoperișuri au fost distruse de rafalele puternice de vânt.

În satul Duruitoarea Nouă, vântul a smuls acoperișul unei construcții gospodărești. Furtuna a afectat și infrastructura energetică. Potrivit Ministerului Energiei, linia electrică de înaltă tensiune de 330 de kilovolți Bălți-Dnestrovsk a fost grav avariată. Zece piloni au fost distruși sau doborâți la pământ la circa 15 kilometri de municipiul Bălți.

Autoritățile spun că echipele specializate lucrează pentru remedierea avariilor și îi îndeamnă pe oameni să evite zonele afectate și să respecte indicațiile salvatorilor și ale polițiștilor. Între timp, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferică, în nordul și centrul țării, valabil până mâine dimineață la ora cinci. Astfel, sunt prognozate descărcări electrice, pe alocuri averse puternice cu acumulări de 15–25 l/m², grindină și vijelii, cu rafale de vânt ce pot ajunge la 15–20 m/s.