Pentru iarna viitoare, Republica Moldova ar urma să caute din timp contracte pentru gaze, astfel încât prețul pentru o parte din cantitățile necesare să poată fi fixat. Despre asta, premierul Vasile Tofan a vorbit în ședința Guvernului de astăzi, menționând că autoritățile vor căuta surse de gaze în mai multe țări, inclusiv Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan.

Vasile Tofan a explicat că evoluția prețului gazelor pe piața internațională nu poate fi controlată de autoritățile de la Chișinău. Premierul a precizat că, pentru acest an, costul gazului a fost planificat la aproximativ 30 de euro pentru un MWh în timp ce prețul a depășit recent 84 de euro/MWh.

„Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm. Toată lumea trebuie să înțeleagă: noi nu putem controla costul gazului, care este la moment”, a declarat Tofan.

Contracte pentru iarna viitoare

Potrivit premierului, una dintre soluțiile pe care le poate controla Guvernul este pregătirea din timp pentru următorul sezon rece și identificarea unor contracte care să permită fixarea prețului pentru o parte din cantitățile de gaze necesare.

„Pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim totuși careva contracte de durată, să încercăm să fixăm prețul, cel puțin pentru o porțiune din contracte. O să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să aducem acest gaz pentru Moldova”, a spus Vasile Tofan.

Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan, printre țările vizate

Tofan a menționat Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan printre țările în care Moldova ar putea căuta surse de gaze.

„Și în Qatar, și în Azerbaidjan, și în Turkmenistan, și în toate țările este complicate. O să mergem și o să căutăm acest gaz. Cât de complicat n-ar fi. Nu trebuie să credem cineva și așteptăm acolo să ne dea nouă gazul sub prețul de piață”, a spus premierul.

El a precizat că Rusia nu este luată în calcul ca sursă de gaze.

„Doar la ruși nu o să mergem, doar la Putin nu o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm”, a spus Vasile Tofan.

Și compensațiile, pe lista soluțiilor

O altă măsură pe care Guvernul o poate controla ține de compensațiile pentru perioada de iarnă. Premierul a spus că autoritățile vor încerca să maximizeze sprijinul acordat consumatorilor.

„Al doilea lucru pe care putem să-l facem este să maximizăm compensațiile. Din puținul pe care îl avem, să maximizăm compensațiile pentru perioada de iarnă”, a declarat Tofan.

Potrivit acestuia, Guvernul analizează atât resursele bugetare disponibile, cât și sprijinul care poate fi obținut de la partenerii externi.

„În fiecare zi, inclusiv astăzi, împreună cu doamna Bulgaru, avem o ședință extinsă în care încercăm să obținem și să maximizăm aceste compensații”, a mai spus premierul.

Gazul și căldura se scumpesc din octombrie

Gazul și căldura se scumpesc din 1 octombrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat luni noile tarife pentru gazele naturale și energia termică. Astfel, gazul se scumpește cu aproape 6 lei, iar căldura cu aproape 1.300 de lei în capitală și cu aproape 1.200 de lei la Bălți.