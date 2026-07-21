Prețul gazelor naturale pe bursa europeană continuă să urce într-un ritm alert, alimentând temerile privind costurile energiei în sezonul rece. În doar opt zile, cotațiile au crescut cu peste 16%, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, al reducerii livrărilor de gaz natural lichefiat către Europa și al nivelului scăzut al stocurilor europene.

Piața europeană a gazelor naturale traversează o nouă perioadă de volatilitate, iar prețurile continuă să crească de la o zi la alta. Potrivit cotațiilor din 21 iulie 2026, gazele naturale au ajuns la 59,84 euro/MWh, în creștere cu 1,25 euro/MWh față de ziua precedentă, când erau tranzacționate la 58,30 euro/MWh.

Creșterea este și mai pronunțată dacă este analizată pe parcursul ultimei săptămâni. La 13 iulie, prețul era de 51,35 euro/MWh, ceea ce înseamnă că în doar opt zile gazele s-au scumpit cu 8,49 euro/MWh, echivalentul unei majorări de aproximativ 16,5%.

Tensiunile din Orientul Mijlociu alimentează creșterea prețurilor

Specialiștii pun această evoluție pe seama deteriorării situației geopolitice din Orientul Mijlociu. Escaladarea tensiunilor din regiune și extinderea riscurilor de securitate în Marea Roșie afectează una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii, prin care tranzitează aproximativ 12% din comerțul mondial.

În plus, blocada anunțată de rebelii Houthi asupra navelor care operează în porturile saudite amplifică incertitudinile de pe piețele energetice. Zona Bab el-Mandeb reprezintă un punct strategic pentru transportul petrolului și al altor resurse energetice, prin această rută fiind transportați zilnic aproximativ 2,5 milioane de barili de țiței.

Livrările de LNG către Europa s-au redus semnificativ

La presiunile geopolitice se adaugă și reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat (LNG) către Europa de Nord-Vest. Fluxurile de LNG au coborât la aproximativ 94 de milioane de metri cubi pe zi, cu circa 25% sub media ultimelor 30 de zile, estimată la 125 de milioane de metri cubi pe zi. Scăderea importurilor limitează oferta disponibilă pe piața europeană și contribuie la menținerea prețurilor ridicate.

Depozitele europene sunt sub media obișnuită

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă nivelul stocurilor europene de gaze. Depozitele din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 54%, mult sub media sezonieră din ultimii cinci ani, care se situează în jurul valorii de 70%. În contextul apropierii sezonului rece, ritmul de completare a rezervelor devine un factor esențial pentru stabilitatea pieței.

Perspective: prețuri ridicate și în lunile următoare

Deși contractele futures indică o ușoară temperare a prețurilor spre sfârșitul anului, nivelul acestora rămâne ridicat. Pentru perioada august–octombrie sunt estimate cotații de aproximativ 59,8 euro/MWh, iar pentru luna decembrie prețul este anticipat la circa 58,3 euro/MWh.

În perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu, de reluarea fluxurilor de LNG către Europa și de capacitatea statelor europene de a-și completa depozitele de gaze înainte de începerea sezonului de încălzire. Dacă aceste presiuni vor continua, piața energetică europeană ar putea rămâne una dintre cele mai volatile din a doua jumătate a anului.