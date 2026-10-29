Aproape fiecare al doilea moldovean apt de muncă nu este angajat oficial, arată o analiză a Expert Grup. Specialiștii explică fenomenul prin salariile mici și lipsa unor locuri de muncă atractive. În același timp, tinerii din generația Z au așteptări tot mai mari de la angajatori. Își doresc mai multă flexibilitate, salarii mai mari și un echilibru între viața profesională și cea personală.

O categorie care necesită o atenție deosebită este cea a tinerilor între 15-29 de ani, numiți NEET, care nu muncesc și nu urmează studii sau programe de formare profesională.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Tocmai discutam despre provocările Generației Z și așteptările complet noi față de ce înseamnă un loc de muncă: ca și perioadă, condiții, echilibru între viața personală și profesională. Toate aceste aspecte dacă nu le luăm în considerație, cred că Generația Z o pierdem de pe piața muncii.”

Stas MADAN, EXPERT, CENTRUL ANALITIC INDEPENDENT EXPERT GRUP: „Fiecare al 4-lea tânăr cu vârsta de 15-29 de ani fie nu muncește, fie nu este antrenat în vreo activitate de instruire sau formare profesională. Spre comparație, acest indicator este de două ori mai mare decât media UE.”

Pe de altă parte, tinerii spun că știu exact ce așteaptă de la angajatori.

„Salariul 30-40 de mii de lei.”

„Programul de lucru să fie flexibil. De la ora 12 până la 14 sunt ocupat și să pot să îmi iau liber, iar apoi să lucrez iarăși.”

„Dacă este vorba de un program de lucru, să nu fie depășită limita, pentru că înafara lucrului mai este viața personală, planuri.”

Și rata de ocupare a populației adulte, cu vârste între 20 și 64 de ani, rămâne alarmant de scăzută. Practic fiecare al doilea nu este angajat oficial.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Printre persoanele vulnerabile se numără femeile care nu pot lucra deoarece au grijă de casă, copii, persoane cu dizabilități sau vârstnici. În această categorie intră și bărbații care lucrează sau vor să plece la muncă peste hotare, precum și persoanele cu nevoi speciale. De asemenea, peste 17% dintre aceste persoane lucrează fără contract de muncă, în special în agricultură și construcții.”

Rata de ocupare a forței de muncă

50-55% 20-64 de ani

Femei 51,7%

Bărbați 58,6%

Tineri 15-29 ani 23,2%

Ocupare informală 17,3%

Autoritățile recunosc că sunt necesare mai multe programe care să ajute tinerii și femeile cu familii să se angajeze. Cu sprijinul partenerilor externi, printre care Soros Moldova, a fost elaborat un program pentru următorii trei ani, care urmărește creșterea numărului de angajați și îmbunătățirea pregătirii profesionale.