Nivelul Nistrului a scăzut cu 10–15 centimetri la stația de captare de la Cosăuți. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că, deocamdată, nu există pericol pentru alimentarea cu apă a municipiului Bălți și a altor localități din nordul țării.

Gheorghe Hajder a mers la stația de captare de la Cosăuți, dar și în mai multe zone din nordul țării, inclusiv în apropierea podului Unguri și în satul Arionești, raionul Dondușeni.

Ministrul spune că în unele sectoare apa s-a retras considerabil și a rămas în canalul navigabil, cea mai adâncă parte a Nistrului. Unele porțiuni care anterior erau acoperite de apă au rămas acum descoperite.

La Cosăuți, nivelul apei a coborât cu aproximativ 10–15 centimetri. Potrivit lui Hajder, situația nu afectează în prezent alimentarea cu apă, deoarece pompele sunt amplasate la o adâncime de peste 1,5 metri.

„Apă este, însă nivelul acesteia a scăzut destul de mult”, a scris ministrul pe Facebook. Situația este monitorizată în continuare, iar autoritățile susțin că prioritatea este asigurarea neîntreruptă cu apă a populației.

Ion Ceban recunoaște efectele secetei pe Nistru, dar acuză autoritățile

Primarul Ion Ceban recunoaște efectele secetei asupra Nistrului, dar critică autoritățile centrale și spune că gestionarea apei trebuie să fie mai transparentă. Ministrul Mediului respinge acuzațiile și afirmă că prioritatea este gestionarea situației și asigurarea neîntreruptă a populației cu apă.

Citeste si : Ion Ceban recunoaște efectele secetei pe Nistru, dar acuză autoritățile că gestionează politic problema apei: „Mingea este în ograda guvernării”

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat ieri în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

Citeste si : Republica Moldova, sub stare de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic pentru 60 de zile: ce se schimbă - VIDEO