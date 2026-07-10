Un grup infracțional din Cahul și Cantemir specializat în vânzarea drogurilor a fost destructurat. Cinci persoane, printre care și o femeie de 39 de ani, suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit poliției, cele cinci persoane cumpărau, păstrau și vindeau substanțe narcotice din luna februarie curent. Grupul era format din patru bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 24 și 51 de ani.

Femeia de 39 de ani este cercetată ca presupus lider al grupării. Anterior, aceasta a fost vizată într-un dosar penal pentru trafic de droguri.

Un alt membru a fost anterior cercetat penal pentru huliganism, viol și tâlhărie.

Toți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și ar putea sta de la 7 la 15 ani la închisoare.

Investigațiile continuă.