Patru persoane, printre care trei adolescenți de 16 ani, au fost reținute după ce ar fi făcut parte dintr-o grupare specializată în escrocherii prin metoda „angajaților instituțiilor statului”, la Bălți. Două persoane au pierdut împreună peste 720.000 de lei.

Potrivit poliției, este vorba despre un tânăr de 19 ani din Ucraina și trei adolescenți, care aveau rolul de a ridica banii de la victime. Aceștia au fost reținuți în flagrant de polițiști cu bani în pachete.

În urma cazurilor de escrocherii, două persoane de 50 și 66 de ani, au fost înșelate și au pierdut împreună peste 720.000 de lei. Totodată, polițiștii au împiedicat alte două tentative de escrocherie.

Metoda „angajaților ai instituțiilor de stat”

Victimele erau sunate de persoane care se prezentau drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Acestea erau convinse că sunt implicate într-o presupusă anchetă și că trebuie să predea banii pentru a fi „verificați”.

Suspecții ridicau banii de la victime și îi transmiteau organizatorilor schemei, primind în schimb o recompensă.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

„Ruda implicată în accident” și alte metode de manipulare

Continuă să fie utilizată și schema în care victimele sunt contactate sub pretextul că o rudă ar fi fost implicată într-un accident, fiind convinse să transmită bani unor presupuși curieri. De asemenea, sunt raportate cazuri de credite fictive și tentative de impersonare a unor instituții publice.

Recomandările Poliției: prudență maximă în fața apelurilor suspecte

Organele de drept îndeamnă cetățenii să manifeste maximă atenție și să nu ofere date bancare, parole sau coduri de securitate persoanelor necunoscute.

În cazul primirii unui apel suspect, autoritățile recomandă întreruperea imediată a convorbirii și apelarea Serviciului unic de urgență 112.