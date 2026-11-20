Poliția vine cu explicații după ambuteiajele create pe strada Ismail din Chișinău, în urma suspendării circulației pe un tronson de drum. Inspectoratul Național de Securitate Publică susține că echipajele au intervenit pentru redirecționarea transportului și fluidizarea traficului, însă dispoziția primăriei privind restricțiile a ajuns la instituție abia în după-amiaza zilei de 19 noiembrie, la aproape șase ore după intrarea acestora în vigoare.

Potrivit INSP, la 18 noiembrie, instituția a primit o solicitare din partea Preturii sectorului Centru pentru implicarea polițiștilor în intersecțiile și pe arterele adiacente străzii Ismail.

Citeste si : Atenție, șoferi! O porțiune a străzii Ismail va fi închisă pe 19 noiembrie pentru finalizarea lucrărilor de reparație. Ce segment este vizat

Unde au fost mobilizate echipajele de patrulare

A doua zi, echipajele de patrulare au fost prezente în intersecțiile București–Ciuflea, Tighina–Alexei Mateevici, Tighina–Mihail Kogălniceanu, Lev Tolstoi–Ismail și Pan Halippa–Alexei Mateevici.

Dispoziția Primăriei a ajuns la INSP abia la ora 14:51

Totuși, dispoziția Primăriei din 16 noiembrie privind suspendarea circulației pe tronsonul străzii Ismail dintre străzile Mihail Kogălniceanu și București, a fost recepționată de INSP abia pe 19 noiembrie, la ora 14:51. Restricțiile au fost instituite însă în aceeași zi, începând cu ora 09:00.

Ce obligații reveneau antreprenorului

Conform documentului, antreprenorul responsabil de lucrări trebuia să instaleze semnalizarea și îngrădirile necesare, dar și să asigure redirecționarea transportului public.

Poliția: „Responsabilitatea nu poate fi transferată unei singure instituții”

Reprezentanții poliției susțin că harta situației din teren arată impactul restricțiilor asupra străzilor adiacente și capacitatea limitată a acestora de a prelua fluxul suplimentar de mașini.

„Blocajele rutiere nu pot fi soluționate prin transferul responsabilității către o singură instituție”, subliniază INSP, care consideră că este nevoie de o mai bună organizare a lucrărilor, stabilirea rutelor alternative și coordonarea din timp a instituțiilor responsabile.

Citeste si : Au coborât din troleibuze și au pornit pe jos prin ambuteiaje. Lucrările de pe strada Ismail au dat iar peste cap traficul din Chișinău - VIDEO