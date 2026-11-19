Vânt puternic în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu pentru ziua de 20 noiembrie. Avertizarea va intra în vigoare la ora 02:00 și va fi valabilă până la ora 17:00.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zonele aflate sub Cod Galben se prevăd intensificări ale vântului din vest, cu rafale de 15–20 de metri pe secundă. În regiunile vizate de Cod Portocaliu, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale de până la 21–23 de metri pe secundă.

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Recomandările meteorologilor

În acest context, autoritățile îndeamnă populația să evite staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor și construcțiilor instabile.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt urgente, să circule cu prudență și să parcheze automobilele în locuri sigure, departe de copaci, stâlpi sau panouri publicitare.