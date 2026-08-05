O femeie de 69 de ani din Republica Moldova a rămas fără sute de mii de lei după ce a fost convinsă să investească bani într-o presupusă platformă de investiții online. Polițiștii au documentat cazul, iar un bărbat de 43 de ani este cercetat penal pentru escrocherie.

Potrivit organelor de drept, suspectul, originar din municipiul Chișinău, ar fi indus femeia în eroare, promițându-i profituri considerabile în urma unor investiții pe o platformă online.

Crezând că poate obține câștiguri rapide, victima ar fi transferat în mai multe tranșe sume importante de bani. În urma acestor acțiuni, prejudiciul cauzat a depășit 277.000 de lei.

Percheziții și bunuri ridicate de polițiști

În cadrul investigațiilor, organele de drept au efectuat o percheziție autorizată la domiciliul suspectului. În urma acțiunilor, polițiștii au ridicat mijloace bănești în mai multe valute, un aparat destinat numărării bancnotelor, dispozitive de stocare a informațiilor, dar și un pistol.

Ar putea primi până la cinci ani de închisoare

Bărbatul de 43 de ani este cercetat penal pentru escrocherie. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani, conform legislației.

Poliția reamintește cetățenilor să fie vigilenți atunci când primesc oferte de investiții online, în special cele care promit câștiguri rapide și garantate.

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