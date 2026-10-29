Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că înlăturarea Nicoletei Colomeeț de la conducerea Agenției de Guvernare Electronică a fost una „de onoare”. Șeful Legislativului a menționat că trebuia cineva să răspundă după atacul cibernetic în urma căruia au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

Totodată, Igor Grosu a declarat că toate instituțiile implicate în protejarea sistemelor informatice ale statului trebuie să fie verificate după atacurile cibernetice, pentru a se stabili unde au existat breșe și dacă au fost respectate protocoalele de securitate. În urma audierilor, autoritățile vor decide dacă sunt necesare resurse suplimentare, sancțiuni mai dure sau modificări ale soluțiilor tehnice utilizate.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Trebuie să vedem unde au fost breșele, unde nu s-a ținut cont, dacă s-au respectat toate protocoalele, dacă au fost, pentru că în alte atacuri, probabil nu știu cât e, mare a fost atacul ăsta, nu sunt eu specialist să mă pronunț, dar trebuie de văzut, da, deci în alte cazuri am reușit să anticipăm, bine, probabil au fost mai puțin sofisticați, că au vizat alte sisteme, băncile, spre exemplu, băncile, slavă Domnului, au rezistat, dar înseamnă că trebuie să există o colaborare mai bună între sistemul bancar, sistemul informatic a statului, ASP, alte registre și așa mai departe. Trebuie să vedem întâi care e, să avem niște concluzii”.

Șeful Legislativului susține că verificările trebuie să vizeze toate instituțiile care dețin informații despre cetățeni sau asigură schimbul de date între sistemele informatice, inclusiv registrele de stat și sistemul bancar. Potrivit lui, băncile au reușit să reziste atacurilor anterioare, iar incidentul recent arată că este necesară o colaborare mai bună între instituții.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Va fi analizată activitatea la toți, toți care sunt, care au treabă în acest proces. Cei care dețin informații, cât de bine este protejată, interoperabilitatea între cine. „Noi asta și vrem să aflăm, în urma audierilor: să spună, domnule, trebuie să alocăm resurse suplimentare sau suficiente acolo, să modificăm sancțiunile, să facem mai dure sancțiunile pentru asta sau să admitem ori nu admitem soluții tehnice din anumite jurisdicții”.

În funcție de concluziile audierilor, Parlamentul ar putea interveni inclusiv prin alocarea unor resurse suplimentare pentru securitatea cibernetică, înăsprirea sancțiunilor sau reevaluarea soluțiilor tehnice acceptate din anumite jurisdicții.

Atacul cibernetic a dus la schimbări la conducerea AGE

Șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost înlăturată din funcție după un atac cibernetic care a afectat mai multe servicii publice digitale. Premierul Vasile Tofan a anunțat că a convenit cu aceasta să se retragă din funcție, subliniind că, în perioada următoare, accentul trebuie pus mai mult pe securitatea sistemelor informatice ale statului.

Artiom Cociu, numit șef interimar al AGE

După plecarea Nicoletei Colomeeț, funcția de director interimar al Agenției de Guvernare Electronică va fi preluată de Artiom Cociu. Potrivit Guvernului, acesta are experiență în gestionarea sistemelor digitale complexe, precum și 15 ani de activitate în domeniul auditului financiar și al restructurării companiilor.

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Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Propunerea vine după atacul cibernetic în urma căruia au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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