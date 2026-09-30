„Spațiul nostru aerian a fost survolat ilegal, din nou, de o dronă”, reacționează Igor Grosu după ce un aparat de zbor a trecut deasupra regiunii transnistrene și a explodat în apropierea satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Președintele Parlamentului spune că drona a ajuns în Republica Moldova pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Grosu precizează că, la contactul cu solul, drona a explodat în apropierea satului Hârbovăț. Nu au fost raportate victime, iar zona a fost izolată.

„Toate serviciile statului sunt la fața locului și examinează incidentul”, a scris Igor Grosu.

Oficialul a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei și a cerut oprirea imediată a acestora. „Rusia trebuie și va răspunde pentru crimele sale de război”, a declarat Grosu.

Totodată, acesta le recomandă oamenilor care aud zgomote specifice dronelor sau explozii și simt un risc imediat să apeleze la 112, să se adăpostească într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile transmise de autorități.

O dronă a explodat în apropiere de Hîrbovăț

O dronă a fost observată în această dimineață la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona este securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

Potrivit poliției, dronă a fost observată în jurul orei 05:40. La locul incidentului au ajuns subdiviziunile specializate ale poliției.

Experții urmează să examineze drona și fragmentele acesteia pentru a stabili ce tip de aparat este.

Poliția le recomandă oamenilor să nu se apropie de locul prăbușirii și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte. Cetățenii sunt îndemnați să evite zona până la finalizarea verificărilor.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării

O ultimă alertă aeriană a fost semnalată pe 26 septembrie în Republica Moldova, după ce un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00. Aparatul a survolat timp de aproximativ două minute regiunea transnistreană, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei.

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