La dispeceratele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu au fost înregistrate solicitări de ajutor din partea cetățenilor, prin intermediul Serviciului 112, după cutremurul din această dimineață.

Potrivit IGSU, nu au fost înregistrate solicitări de ajutor din partea cetățenilor prin intermediul Serviciului 112, după producerea seismului. Totodată, salvatorii vin cu recomandări despre cum trebuie să se comporte oamenii în timpul unui cutremur, fie că se află în interiorul unei clădiri, în aer liber sau la volan.

Ce trebuie să faceți dacă sunteți în interiorul unei clădiri

IGSU recomandă cetățenilor să se adăpostească sub o masă solidă sau lângă un perete interior, departe de ferestre și de obiectele care ar putea cădea. Capul și fața trebuie protejate cu brațele.

Totodată, salvatorii avertizează să nu utilizați ascensorul și să nu vă grăbiți spre scări sau ieșire în timpul cutremurului.

Cum să vă protejați dacă sunteți afară sau la volan

Persoanele care se află în exterior trebuie să se îndepărteze de clădiri, stâlpi, copaci și fire electrice.

Șoferii sunt îndemnați să oprească într-un loc sigur, departe de poduri, clădiri și rețele electrice, și să rămână în mașină până la încetarea mișcării seismice.

În cazul unor situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat la 112.

Seismul s-a produs la peste 120 de kilometri adâncime

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a avut loc miercuri dimineață, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea din România. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, anunță Institutul Geologie și Seismologie.

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