Parlamentul și Guvernul au implementat un șir de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică și apă, în contextul alertelor privind situația din sistemul energetic și hidrologic. Printre acțiunile adoptate se numără oprirea iluminatului decorativ, limitarea utilizării ascensoarelor și reducerea consumului de apă în instituțiile statului.

La Parlament, funcționarii sunt încurajați să utilizeze scările în locul ascensoarelor pentru deplasările pe distanțe scurte. Totodată, echipamentele electrice care nu sunt indispensabile au fost deconectate, iar cele rămase în funcțiune sunt utilizate doar în măsura în care sunt necesare activității instituției.

De asemenea, a fost sistată temporar alimentarea cu apă caldă și a fost deconectat iluminatul decorativ și arhitectural al clădirii.

Potrivit reprezentanților Legislativului, o parte dintre aceste măsuri fac parte din practicile obișnuite de eficientizare a consumului de resurse.

„Consumul inutil de energie înainte de începerea programului de lucru, în timpul pauzelor și după încheierea acestuia este evitat. În prezent, aproximativ 70% dintre angajații Secretariatului Parlamentului se află în concediul anual de odihnă, fapt care permite optimizarea consumului de energie prin utilizarea unui număr redus de spații și echipamente”, au precizat reprezentanții instituției.

Aceștia au mai menționat că senzorii de mișcare instalați pe scări și în anumite încăperi contribuie la reducerea consumului de energie, deoarece iluminatul funcționează doar atunci când este necesar, transmite TVN.

Măsuri similare și la Guvern

Și Guvernul a adoptat măsuri pentru reducerea consumului de resurse. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici, a declarat că o parte dintre ascensoare au fost scoase din funcțiune, iar iluminatul de pe coridoare a fost redus.

În același timp, a fost diminuată perioada de irigare a gazonului din fața clădirii Guvernului, iluminatul decorativ exterior a fost deconectat, iar havuzul din fața instituției a fost oprit.

Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie

Aseară, Republica Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie de aproximativ 130 MWh între orele 21:00 și 23:00. Deși autoritățile au cerut populației să economisească, consumul a urcat la peste 900 MW, depășind media obișnuită de 800 MW, ceea ce a obligat țara să cumpere curent la prețuri mari.

Unii analiști au vorbit în acest context despre un sabotaj al cetățenilor față de apelul autorităților.

Citeste si : Moldova se confruntă în această seară cu un deficit de energie electrică din cauza caniculei. Autoritățile avertizează că pot apărea deconectări și cer reducerea consumului