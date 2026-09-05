Un tânăr se laudă pe rețelele de socializare cu viteze excesive pe drumurile din Republica Moldova. Pe pagina sa de TikTok sunt publicate zeci de videoclipuri în care mai multe automobile sunt surprinse circulând cu viteze de peste 170 de kilometri pe oră, iar în unele imagini vitezometrul indică chiar peste 200 de kilometri pe oră. Nu este clar dacă în toate videoclipurile autorul paginii este la volanul mașinilor surprinse în imagini.

În unele videoclipuri, vitezometrul indică peste 170 de kilometri pe oră, iar în alte videoclipuri, șoferul ajunge să circule cu mai mult de 200 de kilometri pe oră pe drumurile naționale.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la INSP ne-au comunicat că imaginile și informațiile prezentate au fost înregistrate. Potrivit poliției, șoferul urmează să fie identificat, iar ulterior vor fi stabilite detaliile și măsurile legale care se impun.

Viteza excesivă, una dintre principalele cauze ale accidentelor

Autoritățile avertizează în repetate rânduri că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.