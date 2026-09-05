Impact fatal în apropiere de Comrat: Un bărbat a murit pe loc după ce a fost lovit de o mașină. Ce spune poliția

Poliția RM / Accident la Comrat

Un grav accident a avut loc sâmbătă, pe drumul Chișinău-Cahul. Un bărbat de 63 de ani a murit pe loc după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 14:00, în apropierea satului Beșalma. O mașină condusă de un bărbat de 40 de ani a lovit un bărbat de 63 de ani, care traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni. În urma traumatismelor suferite, pietonul a decedat pe loc. Şoferul a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii documentează cazul.