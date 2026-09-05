Un grav accident a avut loc sâmbătă, pe drumul Chișinău-Cahul. Un bărbat de 63 de ani a murit pe loc după ce a fost lovit de o mașină în timp ce traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni. 

Elena Pozdîrcă
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Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 14:00, în apropierea satului Beșalma.

O mașină condusă de un bărbat de 40 de ani a lovit un bărbat de 63 de ani, care traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni.

În urma traumatismelor suferite, pietonul a decedat pe loc.

Şoferul a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii documentează cazul.

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