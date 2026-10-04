Un bărbat de 42 de ani a murit, iar alte două persoane au fost transportate la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un pilon, astăzi, la Hîncești.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat astăzi, în apropierea localității Onești.

Preliminar, un bărbat de 42 de ani, aflat la volanul unui Mercedes, în care se mai aflau doi pasageri bărbați, de 42 și, respectiv, 60 de ani, se deplasa din direcția Onești spre Hîncești.

La un moment dat, șoferul ar fi pierdut controlul maşinii, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pilon.

În urma impactului, pasagerul de 42 de ani a decedat pe loc.

Șoferul și pasagerul de 60 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Hîncești.

Deocamdată nu se cunoaște dacă șoferul era sau nu în stare de ebrietate. Poliția continuă cercetările.