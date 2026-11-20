Două mașini s-au ciocnit, astăzi la o intersecție din Chișinău. În urma impactului, unul dintre șoferi a ajuns la spital, iar automobilele au rămas grav avariate.

Potrivit poliției, accidentul rutier s-a produs, la intersecția bulevardului Dacia cu strada Cuza-Vodă.

Două automobile de marca Dacia și Ford s-au ciocnit, iar conducătorul automobilului Ford a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Toate detaliile producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Ce au surprins martorii

Din imaginile surprinse de martori la locul impactului se observă că automobilul Dacia a fost grav avariat în partea frontală. Lângă automobilul Ford o roată s-a desprins.