Trei mașini s-au lovit puternic în această dimineață, în orașul Cricova. În urma impactului, o persoană a fost traumatizată, iar automobilele au fost grav avariate.
Potrivit poliției, impactul a avut loc în jurul orei 7:00. În accident au fost implicate un BMW și două automobile Mercedes. Din imaginile video publicate pe rețele se observă că una dintre vehicule a ajuns în câmp și este grav avariată în partea din spate.
Cauza producerii accidentului nu a fost deocamdată stabilită.
Polițiștii investighează cazul.
Sursă video: GBM Facebook