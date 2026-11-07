Impact violent la Cricova: O persoană a fost rănită în urma unui accident dintre un BMW și două Mercedesuri - VIDEO

Potrivit poliției, impactul a avut loc în jurul orei 7:00. În accident au fost implicate un BMW și două automobile Mercedes. Din imaginile video publicate pe rețele se observă că una dintre vehicule a ajuns în câmp și este grav avariată în partea din spate.

Trei mașini s-au lovit puternic în această dimineață, în orașul Cricova. În urma impactului, o persoană a fost traumatizată, iar automobilele au fost grav avariate.

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