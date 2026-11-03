Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Igor Dodon îi cere Maiei Sandu să o grațieze pe Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare.

Liderul PSRM susține că eliberarea acesteia nu ar mai putea influența situația politică din autonomie, dar ar putea deveni „un gest de reconciliere între Chișinău și Comrat".

PRO TV a solicitat o reacție de la Președinție privind demersul lui Igor Dodon și posibilitatea grațierii Evgheniei Guțul. Până la această oră, instituția nu a oferit un răspuns.

Scrisoare/ Facebook

Scrisoare/ Facebook

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Pentru ce a fost condamnată Evghenia Guțul

Evghenia Guțul este acuzată că în perioada 2019-2022, a participat activ la aducerea banilor ilegali de la Moscova, prin curse aeriene și terestre. Banii erau folosiți pentru promovarea partidului Șor scos în afara legii și nu erau contabilizate. Pe un alt capăt de acuzare, Guțul, care era responsabilă de verificarea și remunerarea participanților la protestele lui Șor, a fost recunoscută vinovată că a primit de la grupului criminal organizat aproape 43 de milioane de lei.

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