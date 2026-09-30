Un obiect aerian neautorizat a pătruns din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, informează Ministerul Apărării.

Potrivit ministerului, obiectul a traversat frontiera de stat la ora 20:45, din direcția localității Șerșenți, regiunea Vinița, Ucraina, spre proximitatea localității Slobozia Rașcov, în regiunea transnistreană.

Ulterior, obiectul s-a deplasat în direcția localității Țipova, raionul Rezina. Acesta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Brănești, raionul Orhei.

Spațiul aerian zona Centru - închis temporar

În urma incidentului, spațiul aerian din zona Centru a Republicii Moldova a fost închis temporar. La ora 21:07, acesta a fost redeschis.

O dronă a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț

Tot azi, o dronă a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Aparatul de zbor a fost observat în jurul orei 05:40, la mică altitudine deasupra orașului Tighina, după care a căzut și a explodat în apropierea localității Hîrbovăț. Nu au fost înregistrate victime.

Drona a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în apropierea unei antene de comunicații. Fragmentele aparatului au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Polițiștii au identificat mai multe componente, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie. Serviciile de comunicații nu au fost afectate.

Spațiul aerian al Republicii Moldova - încălcat în repetate rânduri

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.