Încă șapte servicii publice digitale au devenit din nou disponibile online, în aplicația și portalul guvernamental EVO. Accesul a fost restabilit după verificări suplimentare de securitate, efectuate în urma incidentelor cibernetice înregistrate în perioada 19–23 octombrie. Astfel, din cele 82 de servicii suspendate pentru evaluarea securității sistemelor, 68 pot fi accesate din nou în regim obișnuit.

Șase dintre serviciile reactivate sunt prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), iar unul aparține Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).

Printre serviciile ANSA disponibile din nou se numără eliberarea certificatului de calitate la exportul materialului de înmulțire și a celui săditor, certificatul de sănătate pentru produse, certificatul de rasă al mătcii de albine și certificatul de valoare biologică.

De asemenea, au fost restabilite serviciile pentru eliberarea certificatului privind circulația necomercială a animalelor de companie și a certificatului de calitate a semințelor sau buletinului de analiză a semințelor pentru uz intern.

Totodată, prin intermediul ANTA poate fi solicitată din nou online cartela tahografică.

Verificările de securitate continuă

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, accesul la cele șapte servicii a fost restabilit după o evaluare complexă a securității sistemelor și efectuarea verificărilor necesare. Acestea au fost realizate împreună cu Agenția pentru Securitate Cibernetică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și prestatorii de servicii.

Autoritățile precizează că verificările și monitorizarea infrastructurii guvernamentale continuă, iar celelalte servicii afectate vor fi repuse în funcțiune treptat, în funcție de rezultatele evaluărilor.

Investigațiile privind incidentele de securitate cibernetică sunt în desfășurare.

Datele personale a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase în urma atacului cibernetic. Informațiile vizate includ nume, date despre familie, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Procuratura municipiului Chișinău a pornit un dosar penal pentru încălcarea vieții private și divulgarea datelor urmăririi penale.

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