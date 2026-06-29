Un bărbat de 38 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce prelua un cetățean ucrainean care ar fi traversat ilegal frontiera Republicii Moldova și urma să îl transporte la Chișinău. Pentru acest „serviciu” urma să achite 10 mii de euro. Moldoveanul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Poliției de Frontieră, a fost oprit un mijloc de transport în care se aflau bărbatul de 38 de ani și un cetățean ucrainean, care urma să ajungă spre Chișinău.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Măsura preventivă aplicată

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Prevederile legale

Organizarea migrației ilegale se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani, în cazul formelor agravate comise de două sau mai multe persoane, precum și cu amendă de la 67.500 la 92.500 lei.

Citeste si : Trei moldoveni, acuzați pentru migrație ilegală: au luat 4500 de euro de la cetățeni din Tadjikistan ca să-i ajute să ajungă în Europa. Unul dintre ei a fost prins în timp ce traversa Prutul înotând