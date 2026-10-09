Două incendii de vegetație uscată au izbucnit în seara de 8 octombrie, în satul Mereșeuca, Ocnița. Un echipaj de pompieri a intervenit pentru stingerea flăcărilor, care au cuprins circa 0,03 hectare de teren, și au împiedicat extinderea focului spre pădurea din apropiere. Primăria face apel către localnici să nu aprindă vegetația uscată.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost înregistrat în jurul orei 17:00. Focul a cuprins aproximativ 0,03 hectare de vegetație uscată.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, primăria satului Mereșeuca a anunțat că, în aceeași seară că în localitate au izbucnit incendiile de vegetație.

Potrivit administrației locale, pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru a opri răspândirea flăcărilor spre gospodării și pădure.

Incendiu/ Facebook/ Primăria Mereșeuca, Ocnița

Incendiu/ Facebook/ Primăria Mereșeuca, Ocnița

Incendiu/ Facebook/ Primăria Mereșeuca, Ocnița

Îndeamnul primărieri și a IGSU pentru cetățeni

Primăria le cere oamenilor să nu aprindă vegetația uscată și să nu lase focul nesupravegheat. De asemenea, părinții sunt îndemnați să nu le permită copiilor să se joace cu chibriturile sau cu focul.

La rândul său, IGSU avertizează că vântul și umiditatea redusă pot favoriza extinderea incendiilor pe suprafețe mari. Salvatorii recomandă evitarea focului deschis în apropierea pădurilor și interzicerea arderii deșeurilor în condiții care pot provoca incendii.

Peste 2.400 de incendii de vegetație, de la începutul anului

De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 2.401 cazuri de ardere a vegetației uscate. Flăcările au afectat 3.795,73 hectare de teren.

În aceeași perioadă, au fost raportate 900 de cazuri de ardere a deșeurilor la poligoane, care au afectat o suprafață de 202,84 hectare.

Incendiu de vegetație în sectorul Botanica

Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în august în apropierea blocurilor de locuințe de pe strada Grenoble din Chișinău. Un nor dens de fum a acoperit zona, iar flăcările au putut fi văzute de la distanță. Pompierii au luptat aproape patru ore cu focul. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Citeste si : Incendiu de vegetație în sectorul Botanica: pompierii au luptat aproape patru ore cu flăcările – VIDEO