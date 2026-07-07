Un incendiu de vegetație a izbucnit în după-amiaza zilei de astăzi în orașul Căușeni, unde o suprafață extinsă de vegetație uscată a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care desfășoară operațiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:25. Imediat după primirea solicitării, două echipaje de salvatori și pompieri au fost mobilizate pentru a interveni la locul incendiului.

Ajunși la destinație, pompierii au constatat că flăcările s-au extins pe o suprafață mare de vegetație uscată, existând riscul propagării focului în condițiile temperaturilor ridicate și ale vegetației uscate.

La această oră, echipele IGSU continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât focul să nu se extindă spre alte terenuri sau obiective din apropiere.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cauza izbucnirii incendiului și nici dacă au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Sursă video: Realitatea