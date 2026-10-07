Un camion a fost cuprins de flăcări aseară pe teritoriul unei întreprinderi din orașul Rezina. Un echipaj de pompieri a intervenit la locul incendiului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne-au comunicat că incendiul a izbucnit în seara zilei de 6 octombrie. Flăcările au cuprins un camion care se afla pe teritoriul unei întreprinderi din oraș.

Nu sunt victime

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a acționat pentru stingerea incendiului. Focul a fost lichidat la ora 00:12.

În urma incendiului nu au fost raportate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

Imaginile publicate de presa locală arată cum flăcările cuprind camionul, iar un nor dens de fum negru se ridică deasupra vehiculului și poate fi observat de la distanță. Fumul se extinde treptat în timp ce incendiul continuă să ardă, iar în jurul camionului se observă lumina puternică a flăcărilor.

*Sursa video: TikTok/EthelstanN