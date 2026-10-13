Două mașini au fost distruse de flăcări, iar focul s-a extins și asupra unui bloc de locuit, la Cahul. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul, iar din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 04:00, în apropierea unui bloc locativ de pe strada Prospectul Republicii. La locul incendiului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori.

Două mașini - mistuite de flăcări

Flăcările a afectat două mașini de model Volkswagen Tiguan și Peugeot, care erau parcate în curtea blocului locativ. Mai mult, flăcările s-au extins și asupra clădirii din apropiere.

Pompierii au reușit localizarea arderii la ora 04:53 și lichidarea totală la ora 05:19.

În urma incendiului, automobilele au fost distruse în totalitate, dar și geamul de la subsolul unui bloc de locuit. Din fericire nimeni nu a avut de suferit.

În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în 38 situații de risc.