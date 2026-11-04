Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de miercuri, 4 noiembrie, într-un depozit cu tutun din apropierea localității Căpriana, raionul Strășeni. Șase echipaje de salvatori și pompieri au fost mobilizate pentru a stinge flăcările.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:20. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Șase echipaje intervin pentru stingerea incendiului

Intervenția se desfășoară conform nivelului sporit de intervenție. Salvatorii acționează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit IGSU, incendiul nu prezintă pericol de propagare către construcțiile din apropiere. Situația este monitorizată și gestionată de Statul Major al Inspectoratului, creat la fața locului.

Nu au fost raportate victime

Până în prezent, nu au fost raportate victime. Cauzele izbucnirii incendiului și pagubele urmează să fie stabilite.