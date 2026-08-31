Un incendiu puternic a izbucnit la Piața Centrală din Chișinău. Un nor dens de fum negru a acoperit zona, iar imagini de la locul incendiului au fost publicate pe rețelele sociale. Deocamdată, nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului și nici dacă există persoane rănite.

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Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 11:00. Flăcările au cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei nivele de pe strada Armenească.

„La locul incendiului au fost îndreptate forțe și mijloace conform nivelului sporit de intervenție. La moment se formează 3 sectoare de luptă pentru localizarea și lichidarea arderii”, au precizat IGSU.

Sursă video: Telegram/ Facebook