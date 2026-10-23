În acest weekend începe vacanța de toamnă pentru elevii din Moldova. Aceștia vor sta acasă de pe 24 octombrie până pe 2 noiembrie.
Potrivit ministerului Educației și Cercetării, în acest an de studii, elevii vor avea cinci vacanțe.
-Vacanța de toamnă: 24 octombrie 2026 - 2 noiembrie 2026 (9 zile)
-Vacanța de iarnă: 25 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027 (17 zile)
-Vacanța de primăvară: 1 – 8 martie 2027 (8 zile)
-Vacanța de Paște: 1 – 10 mai 2027 (10 zile)
-Vacanța de vară: Începe după încheierea cursurilor pe 31 mai 2027 (elevii din clasele a IX-a și a XII-a termină cursurile mai devreme, pe 25 mai 2027)