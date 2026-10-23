Începe vacanța de toamnă în Republica Moldova. Câte zile vor sta elevii acasă

-Vacanța de vară: Începe după încheierea cursurilor pe 31 mai 2027 (elevii din clasele a IX-a și a XII-a termină cursurile mai devreme, pe 25 mai 2027)

Potrivit ministerului Educației și Cercetării, în acest an de studii, elevii vor avea cinci vacanțe.

În acest weekend începe vacanța de toamnă pentru elevii din Moldova. Aceștia vor sta acasă de pe 24 octombrie până pe 2 noiembrie.

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