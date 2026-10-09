În contextul cazurilor suspecte de ciumă din Siberia, specialiștii de la noi fac precizări privind identificarea agentului patogen. Potrivit acestora, chiar dacă prezența agentului poate fi verificată pe loc, rezultatul final ar trebui confirmat în laboratoare din afara țării. Specialiștii atrag atenția și asupra necesității unor medicamente specifice, în cazurile grave. Ieri, ministrul Sănătății a dat asigurări că Republica Moldova dispune de capacitate de testare și de antibioticele necesare.

Petru PAVELIUC, MEDIC INFECȚIONIST, SPITALUL „TOMA CIORBĂ”: „Depistarea se face prin metodele tradiționale, creșterea pe medii de cultură, identificarea. Laboratorul ne poate da rezultatul, dar acesta obligatoriu trebuie confirmat în laboratoarele de referință care nu sunt la noi. Dacă ANSP nu are posibilitatea, nu are calificativul de a pune verdictul final, probabil și ei.

Cu certitudine nu transmitem în Federația Rusă, e vorba de țările europene.”

Perioada de incubație poate fi de la câteva ore până la șase zile. Potrivit specialiștilor, simptomele în cazul pestei pulmonare sunt febra, tuse, dureri de cap și continuă cu altele mai grave.

Vera LUNGU, EPIDEMIOLOG, ANSP: „Bolnavul are dispnee, nu are aer, sunt eliminări din plămâni, mucus, sânge. Mai e intoxicația foarte înaltă.”

Tratamentul sunt antibioticele de selecție, însă în cazul formelor severe medicii s-ar putea confrunta cu un deficit de preparate.

Vera LUNGU, EPIDEMIOLOG, ANSP: „Începem cu ceea ce avem la mână. Aici minutele contează nu orele.”

Petru PAVELIUC, MEDIC INFECȚIONIST, SPITALUL „TOMA CIORBĂ”: „În general noi avem în țară medicamente, dar forma de administrare depinde. Dacă vorbim de forme severe preparatul trebuie administrat intravenos, asta ar putea fi o provocare pentru țara noastră. Cel mai cunoscut antibiotic este doxiciclina, dar mai sunt și altele. Și tratamentul suportiv, dacă e nevoie de suport de oxigen. Tratamentul de hidratare, dezintoxicare.”

În condițiile în care presa internațională a scris ieri că ar fi două decese provocate de ciumă, în Siberia, ministrul Sănătății de la noi susține că riscul apariției cazurilor în Republica Moldova este foarte scăzut.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „La moment, noi avem și capacitatea de testare și antibioticele necesare în caz de urgență.”

Potrivit specialiștilor, pesta pulmonară face parte din formele cele mai grave, din cauza că se transmite prin aer, este extrem de contagioasă și are o evoluție fulminantă.

Vera LUNGU, EPIDEMIOLOG, ANSP: „În forma pulmonară șansele de supraviețuire sunt mici. Chiar și cazul din Rusia, noi nu știm multe amănunte, dar inițial nimeni nu s-a gândit că e pestă, ci o pneumonie. Teoretic nu este exclus că ar putea să apară o persoană cu formă pulmonară și atunci e trist.”

Ultimele focare naturale de pestă au fost înregistrate în Republica Moldova în jurul anilor 1950, iar în perioada contemporană nu au fost înregistrate cazuri de pestă umană.