Un tânăr de 18 ani este cercetat de poliție după ce a ignorat somațiile de oprire și a încercat să fugă cu o motocicletă neînmatriculată. Incidentul, produs în raionul Cahul, a escaladat ulterior, un polițist fiind agresat, iar o autospecială de serviciu avariată. În acest caz, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, motociclistul și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție. Deși a fost somat să oprească, tânărul și-a continuat deplasarea, iar la scurt timp a pierdut controlul motocicletei și a derapat în afara carosabilului.

După accident, motociclistul a fugit de la locul accidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată de medici și nu a avut nevoie de îngrijiri suplimentare.

Incidentul a degenerat

În timpul documentării cazului, la locul incidentului s-a adunat un grup de persoane care a blocat autospeciala poliției. Un bărbat de 42 de ani a agresat un polițist, iar un alt tânăr de 18 ani a deteriorat capota autospecialei.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore. Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar poliția continuă investigațiile.