Momente de groază pe o stradă din Tiraspol, unde o mamă și copilul ei au fost la un pas să fie loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră cameră de bord dintr-un alt automobil, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

Din înregistrare se vede cum femeia, ținând copilul de mână, pășește pe trecerea de pietoni, după ce se asigură că poate traversa. În acel moment, un automobil se apropie cu viteză și trece prin fața lor fără să reducă viteza și fără să acorde prioritate pietonilor.

Femeia a reacționat în ultima clipă

Observând că mașina nu încetinește, femeia se oprește instinctiv chiar înainte de a păși în calea automobilului. Gestul său rapid evită o tragedie, iar atât ea, cât și copilul scapă nevătămați.

Șoferul își continuă însă deplasarea fără să oprească, deși a trecut la doar câțiva pași de cei doi pietoni.