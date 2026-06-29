În urma incidentului de la Strășeni în care un deținut a fost împușcat mortal în timp ce a vrut să evadeze a fost deschis un dosar penal, anunță Procuratura Generală.

La locul incidentului s-au deplasat procurorii din cadrul Procuraturii Strășeni, care au supravegheat toate acțiunile de urmărire penală desfășurate imediat după incident.

Expertiza armei, dar și medico-legală

Arma utilizată a fost ridicată și va fi supusă expertizelor necesare pentru stabilirea modului în care a fost folosită.

Corpul victimei a fost îndreptat pentru efectuarea expertizei medico-legale, procedură la care va participa medicul legist care a examinat inițial cadavrul.

Cum s-a întâmplat

La 26 iunie curent, un deținut a fost împușcat mortal în timp ce încerca să evadeze de sub escorta poliției, în curtea Judecătoriei Strășeni.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, era condamnat pentru huliganism și fusese adus la instanță pentru o ședință într-un alt dosar, aflat tot pe rol pentru aceeași infracțiune.

La un moment dat, acesta a fugit și a încercat să sară gardul instituției. Polițiștii l-au somat și au tras un foc de avertisment, însă glonțul l-a nimerit pe tânăr, rănindu-l mortal.

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