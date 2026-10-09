Prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut cu 8,6% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la carburanți și servicii, iar într-o singură lună tariful la gazele naturale a crescut cu 40,8%

Potrivit Biroului Național de Statistică, numai într-o lună, din august până în septembrie, prețurile au crescut cu 1,7%. Principalul factor a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 puncte procentuale la inflația lunară. Cu alte cuvinte, scumpirea gazelor a explicat cea mai mare parte a creșterii prețurilor din această perioadă.

Carburanții s-au scumpit cu peste 30% într-un an

Într-un an, carburanții s-au scumpit cu 34,5%. Motorina a înregistrat cea mai mare creștere, de 76,4%, iar benzina s-a scumpit cu 42,3%. Totodată, tarifele la energia electrică au crescut cu 23,7%, iar cele la gazele naturale – cu 21,3% față de septembrie 2025.

Cu cât s-au scumpit fructele și legumele

Și produsele alimentare sunt mai scumpe decât anul trecut, însă creșterile au fost mai mici decât în cazul carburanților și serviciilor. Legumele s-au scumpit cu 8%, fructele – cu 6,6%, iar laptele, produsele lactate și pâinea din făină de grâu – cu câte 5,7%. În schimb, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%.

De la începutul anului și până în septembrie, prețurile au crescut cu 6,6%. În această perioadă, bunurile nealimentare s-au scumpit cu 8,4%, serviciile – cu 7,4%, iar produsele alimentare – cu 4,1%.

Datele BNS mai arată că unele servicii s-au ieftinit în ultimul an. Tarifele la încălzirea centralizată au scăzut cu 17% față de septembrie 2025. Totuși, această reducere nu a compensat scumpirile înregistrate la alte bunuri și servicii.

Cât costă un trai decent în Moldova?

Un studiu realizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova arată că pentru un trai decent, o familie de patru persoane – doi adulți salariați și doi copii – ar avea nevoie de aproximativ 68 de mii de lei lunar. Autorii au calculat și valoarea minimului de existență, indicator în baza căruia sunt stabilite pensiile, salariul minim și alte prestații sociale. Potrivit studiului, acesta ar trebui să fie de aproximativ 5 mii de lei lunar, cu 64 la sută mai mult decât în prezent.

Conform studiului, minimul de existență nu înseamnă doar să ai ce pune pe masă. În coș ar trebui să intre produsele alimentare, hainele și încălțămintea, produsele de igienă, medicamentele, electrocasnicele, transportul, telefonia și internetul. Pentru copii sunt prevăzute cheltuieli pentru educație, rechizite, activități extrașcolare și sport. Iar pentru un trai decent sunt luate în calcul și recreerea, cultura, concediul anual și economiile. Astfel, minimul de existență ar trebui să fie de circa 5 mii de lei lunar, cu 64% mai mult decât în prezent.

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