Este prima femeie pompier din Republica Moldova care a plecat departe de casă pentru a lupta cu flăcările într-o țară străină. Inga Borș, angajată de nouă ani a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a participat în acest an la prima misiune a salvatorilor noștri în Grecia. A petrecut zeci de ore printre fum și flăcări și a coordonat echipa din teren, făcând legătura dintre pompierii moldoveni și cei eleni.

Alarma sună, iar pompierii au doar câteva minute să se echipeze și să ajungă la locul intervenției.

Pentru Inga Borș, intervenția începe înainte ca pompierii să ajungă la locul incendiului.

Inga BORȘ, ȘEF DE DIRECȚIE, IGSU: „Funcția pe care o dețin prevede organizarea intervenției la nivel de țară. Mai exact, dotări și alte echipamente pentru subdiviziunea de intervenție și alte multe acțiuni care prevăd intervenția.”

În situații complexe de urgență, misiunea ei se mută în teren.

De nouă ani, fiecare intervenție i-a adus noi provocări, care au necesitat multă responsabilitate. Un lucru însă nu s-a schimbat: frica nu și-a făcut loc în misiunile ei.

Inga BORȘ, ȘEF DE DIRECȚIE, IGSU: „Nu există frică, dar adrenalină. Sunt niște emoții care, dacă nu știi să le conduci sau nu știi să faci față lor, poate să urmezi ceva rău.”

În mijlocul incendiilor, timpul face diferența. Inga trebuie să decidă rapid cum este împărțită echipa, ce resurse sunt necesare și cum pot fi protejați atât pompierii, cât și oamenii aflați în pericol. Exact acest rol l-a avut și în Grecia, la prima sa intervenție peste hotare.

Inga BORȘ, ȘEF DE DIRECȚIE, IGSU: „Primeam misiunea, era transmisă mie nemilocit, sectoarele de luptă, acțiunile și sarcinile pe care urmează să le efectuăm. Eu le transmiteam echipei mele, fiind cu ei în teren, asiguram tehnica securității pentru echipa mea.”

În mijlocul incendiilor din Grecia, Inga a fost prima femeie pompier din Republica Moldova plecată într-o misiune internațională. A lucrat cot la cot cu o echipă formată din 23 de pompieri, toți bărbați.

Inga BORȘ, ȘEF DE DIRECȚIE, IGSU: „Oamenii au văzut că suntem cumva în uniformă diferită de colegii greci, ne-au întrebat de unde suntem, am spus Republica Moldova. Ei ne-au mulțumit, bucuroși că am venit să facem o faptă bună, să ajutăm Grecia.”

De fapt asta este partea cea mai valorasă în munca unui pompier.

Inga BORȘ, ȘEF DE DIRECȚIE, IGSU: „Când salvăm, când bunurile sunt salvate, populația.”

Misiunea din Grecia a durat două săptămâni, iar Inga Borș a demonstrat că, în fața focului, nu contează cine poartă uniforma.