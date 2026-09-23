Optimizarea anunțată de premierul Vasile Tofan este încă în ceață, cel puțin pentru public și experți. Analizele acestora arată că restructurările ar trebui să înceapă din zona administrativă și de management, fiind vorba de directori, contabili sau juriști. Șeful Executivului a vorbit recent despre o „ajustare de personal” între 10% și 30%. Reforma vizează 161 de instituții publice cu un total de 52 de mii de angajați, ceea ce ar însemna reducerea a cel puțin 5.000 de posturi.

Stas MADAN, EXPERT ECONOMIC: „Primele optimizări s-ar face din contul aparatului administrativ. Aici vorbim de conducere. Vor fi mai puțini conducători, eventual mai puțini contabili, juriști, resurse umane. Pentru că, în mod normal, cei care sunt nemijlocit implicați în procese nu ar trebui să aibă de suferit.”

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Din aparatul legislativ, care trebuie redus la maximum, să fie de ajuns un conducător pe 10 raioane. Pentru că nu ai nevoie de 33 de conducători la FISC, în fiecare raion. Este un centru al FISC-ului la Chișinău, care de exemplu ar răspunde de 15 raioane, dar și câte un inspector fiscal, în fiecare raion.”

Experții consideră că cele mai vizate sunt funcțiile libere sau cele parțial ocupate. Totuși, aceștia recomandă să fie elaborată mai întâi o analiză clară, bazată pe fapte, care să justifice selecția angajaților și a funcțiilor.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Admit că vor fi lichidate vreo 15 mii de funcții, dar, cel mai probabil, mai mult de jumătate dintre ele nu au niciun angajat nici până în ziua de astăzi. Funcția există, dar nu e completată.”

Stas MADAN, EXPERT ECONOMIC: „Inițiativa de a eficientiza utilizarea banul public este una bună, dar contează la fel de mult modul cum o facem, pentru ca să nu sufere în cele din urmă capacitatea instituțiilor de a livra rezultate.”

Potrivit Guvernului, în total sunt vizate 161 de instituții de stat, cu aproximativ 52 de mii de angajați. Reducerea de personal ar urma să fie între 10 și 30 la sută. Altfel spus, între 5 mii și 15 mii de funcții ar putea fi reduse. Între timp, în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, se pregătește comasarea a patru structuri din domeniul transporturilor. Este vorba de Agenția Feroviară, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Navală și Autoritatea Aeronautică Civilă. Și în domeniul silvic este propusă comasarea a 23 de unități, măsură care ar permite economii de până la 70 de milioane de lei.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Și în silvicultură se anunță reduceri. 23 de unități ar urma să fie comasate, iar Ministerul Mediului estimează economii de până la 70 de milioane de lei. Dn spusele lui Gheorghe Hajder, în urma reformei, în sistemul silvic vor fi concediați în jur de 200 de angajați, din totalul de 1600.”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Eu am spus foarte clar că persoanele care își neglijează meseria sau nu iubesc suficient de mult mediul, atunci probabil trebuie să-și găsească altă meserie. Trebuie să ținem cont că aceste persoane și atribuțiile lor vor fi înlocuite cu tehnologii eficiente sau atribuțiile lor vor fi preluate de alte persoane.”

După ce Vasile Tofan a cerut de la instituțiile statului să strângă cureaua, primele economii au venit de la Energocom. Compania urmează să renunțe la o parte din plățile salariale și la investiții în sisteme informatice. În acest fel, vor economisi peste 17 milioane de lei. Spre seara, și șeful de la MoldovaGaz, Vadim Ceban, a declarat că renunță la 50 la sută din salariul său, care, conform lui, ar fi în jur de 150 de mii de lei lunar. Și Agenția Națională pentru Reglementare anunță că nu va mai încasa plățile regulatorii de la companiile din sectoarele electroenergic, gaze naturale, termoenergetic, petroliere, apă și canalizare, ceea ce înseamnă zeci de milioane de lei. Prin urmare, companiile nu vor mai include aceste costuri în facturi, ceea ce ar trebui să reducă cheltuielile finale ale consumatorilor.