Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026–2027 vor începe pe 2 noiembrie, și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat anterior. Precizarea a fost făcută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a explicat că programul este încă în proces de pregătire.

„Ministerul este în plin proces de pregătire a Programului de compensații la energie pentru sezonul rece 2026–2027. Precizăm că înregistrările pentru compensații vor începe de la 2 noiembrie, la fel ca și în anii precedenți”, a menționat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Autoritățile și-au cerut scuze pentru confuzia creată și au precizat că vor comunica din timp toate detaliile privind modul și perioada de depunere a cererilor.

Compensațiile, acordate timp de cinci luni

Anterior, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, declara, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, că înscrierile pentru sezonul rece 2026–2027 urmau să înceapă pe 1 octombrie.

Potrivit informațiilor prezentate atunci, procedura de depunere a cererilor urma să rămână neschimbată, iar compensațiile să fie acordate timp de cinci luni, din noiembrie până în martie.