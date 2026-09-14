Pacienții care au nevoie de interferon alfa-2b își vor putea continua tratamentul. Ministerul Sănătății anunță că medicamentul va fi din nou disponibil la Institutul Oncologic, începând cu 15 septembrie.

Interferonul alfa-2b este un medicament cu acțiune imunomodulatoare și antitumorală. Acesta nu reprezintă un tratament de primă linie pentru majoritatea tipurilor de cancer, însă poate fi prescris în cazul unor afecțiuni oncologice și hematologice, în funcție de situația clinică a pacientului.

Administrarea medicamentului se face doar la indicația medicului oncolog sau hematolog, în funcție de diagnosticul și necesitățile fiecărui pacient.

De ce a lipsit medicamentul

Potrivit Ministerului Sănătății, interferonul alfa-2b a fost temporar indisponibil din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către furnizor.

Instituția și-a cerut scuze pacienților care au întâmpinat dificultăți din cauza lipsei medicamentului și susține că depune eforturi pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

Autoritățile pregătesc un sistem pentru monitorizarea stocurilor

În paralel, Ministerul Sănătății analizează mecanismele de achiziție și livrare a medicamentelor, astfel încât eventualele probleme de aprovizionare să poată fi depistate din timp.

În luna iulie, Guvernul a aprobat conceptul și regulamentul Sistemului informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente. După implementare, acesta ar urma să permită identificarea mai rapidă a riscului de epuizare a stocurilor și intervenția înainte ca medicamentele să devină indisponibile pentru pacienți.

Ministerul Sănătății subliniază că continuitatea tratamentului trebuie protejată, iar riscul apariției unor deficite de medicamente trebuie identificat și gestionat cât mai devreme.