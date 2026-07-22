Un bebeluș de trei luni a fost deblocat de salvatorii după ce a rămas blocat într-un automobil parcat pe o stradă din Cahul. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 22 iulie. Din fericire, acesta n-a avut de suferit.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în jurul orei 9:00. Ușa mașinii s-a închis, iar cheia a rămas în interior, în timp ce copilul se afla în automobil.

Ajunși la locul faptei, salvatori au stabilit că micuțul era în siguranță, însă automobilul era blocat.

Intervenție în 3 minute

În scurt timp, pompierii au reușit să deschidă mașina în aproximativ trei minute. Bebelușul a fost preluat de un echipaj medical pentru verificări, iar ulterior, după examinare, a fost încredințat părinților. Potrivit IGSU, copilul nu a suferit traumatisme.

Recomandările IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă părinților să nu lase niciodată copiii nesupravegheați în interiorul automobilelor, chiar și pentru perioade scurte de timp.

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