După mai multe întruniri în format online, edilul Ion Ceban s-a prezentat fizic la ședința primăriei. Este pentru prima dată după incidentul de acum o lună, în urma căruia folosește un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Primarul spune că se simte bine și chiar ar invita presa să filmeze traseul pe care îl parcurge de acasă până la serviciu, pentru a arăta cât de accesibilă este capitala pentru persoanele cu probleme locomotorii. Deocamdată, însă potrivit lui, medicii nu-i permit să facă acest lucru.

„ - Bună ziua.

- Bună ziua, domnule primar.

-Cum sunteți?”

După mai multe săptămâni la rând, în care ședințele au avut loc în format online, Ion Ceban a revenit la adunare, în scaun cu rotile, pentru prima dată după incidentul care l-a ținut departe de sediul instituției.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Așa cum am spus, treptat o să revenim împreună la ședințele cu prezență fizică. Încă multe din ședințele pe care le organizăm dumneavoastră sunt în regim online. Continuăm să muncim.”

Ceban spune că Primăria este accesibilă persoanelor cu nevoi speciale și a dat drept exemplu liftul destinat acestora din cadrul clădirii. Pe de altă parte, edilul recunoaște că mai sunt probleme. Printre acestea a enumerat bordurile mult prea înalte în anumite zone, lipsa sau calitatea proastă a rampelor de acces, dar și infrastructura neadaptată pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Mai avem de lucrat, cu siguranță că mai avem de lucru. Eu am să vă invit personal. Acum încă nu îmi permite comunitatea medicală să fac acest lucru. Dar eu o să insist să vin. Eu am să ies de la mine de acasă și am să încerc să ajung până la Primărie.”

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat pe pagina sa de facebook că s-a accidentat în timpul vacanței de vară. Pe 18 august, după ce a ajuns în țară, a fost operat la picioare. Intervenția a durat aproximativ șapte ore. Iar perioada de recuperare durează până acum. Atunci, directorului platformei WatchDog, Valeriu Pașa, a spus că primarul ar fi mers cu familia în Cabo Verde. Intrebat, Ceban nu a dat un răspuns clar, daor a spus că țara de destinație este mai ieftină decât în Bulgaria, Grecia sau Turcia.