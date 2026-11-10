Ambuteiajele din centrul capitalei au deschis un nou front de reproșuri între Primărie și poliție. Primarul Ion Ceban susține că municipalitatea și-a făcut partea, anunțând din timp lucrările de pe strada Ismail, însă acuză organele de drept că nu se implică suficient pentru a ține traficul sub control.

„Știm că sunt foarte mulți nervi în trafic, cu mare regret. Atunci când vin delegațiile internaționale și mulți alții, se reglementează traficul. Mașinile au rămas blocate pe ambele sensuri, iar poliția practic nu este”, a declarat Ion Ceban.

Primarul susține că lucrările trebuie efectuate acum, pentru a evita întârzieri și mai mari, și spune că autoritățile municipale fac eforturi pentru a le finaliza cât mai curând.

„Noi am prevenit din timp că vom face aceste reparații și altfel nu este posibil, pentru că se va reține cu mult mai mult. Lucrările trebuie făcute, altfel nu putem. Iar poliția rugăm să se mobilizeze, așa cum știe să se mobilizeze când vrea, dar nu când trebuie, la anumite ediții. Oamenii chiar își fac aceste emoții și nervi pe degeaba în acest context”, a mai spus edilul.

Ambuteiaje infernale în centrul capitalei

Restricțiile de circulație de pe strada Ismail au dat peste cap traficul în centrul capitalei. Pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt s-au format coloane de mașini, iar șoferii înaintează cu greu. Unele automobile au rămas blocate chiar în mijlocul intersecțiilor, blocând circulația și în alte direcții.

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