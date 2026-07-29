Ion Prisăcaru a fost desemnat director interimar al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), instituția care coordonează serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească din Republica Moldova. Numirea a fost făcută prin ordinul ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș, și intră în vigoare începând cu 29 iulie 2026.

În noua funcție, Ion Prisăcaru va fi responsabil de managementul uneia dintre cele mai importante instituții din sistemul medical. Acesta va coordona activitatea serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească la nivel național și va supraveghea funcționarea echipajelor de intervenție, precum și implementarea măsurilor necesare pentru eficientizarea activității instituției.

Ministerul Sănătății precizează că noul director interimar va avea și misiunea de a dezvolta și implementa proiecte de modernizare, astfel încât populația să beneficieze de servicii medicale de urgență mai rapide și de o calitate mai înaltă.

Experiență în sănătate și administrație publică

Ion Prisăcaru este un profesionist cu experiență atât în domeniul medical, cât și în administrația publică. În ultimii ani, acesta a activat în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății, unde a coordonat politicile privind serviciile medicale integrate și proiectele de dezvoltare a sistemului de sănătate.

Experiența acumulată în cadrul ministerului îl recomandă pentru gestionarea unei instituții strategice, care asigură intervențiile medicale de urgență pentru sute de mii de pacienți anual.

Medic chirurg și specialist în management

Noul director interimar este absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, unde a obținut calificarea de medic chirurg. Totodată, și-a completat pregătirea profesională cu un program de master în științe economice la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, dobândind competențe în management și administrarea instituțiilor publice.

O instituție-cheie pentru sistemul medical

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească este instituția care coordonează serviciul de urgență din întreaga țară, gestionând activitatea substațiilor și punctelor de asistență medicală urgentă, precum și intervențiile echipajelor de ambulanță.

Numirea lui Ion Prisăcaru la conducerea interimară a CNAMUP are loc într-o perioadă în care Ministerul Sănătății își propune modernizarea serviciului de urgență, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea accesului populației la asistență medicală prespitalicească, obiective considerate esențiale pentru creșterea calității actului medical și reducerea timpului de intervenție în situațiile critice.