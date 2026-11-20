Republica Moldova a fost invitată de președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene să prezinte pozițiile de negociere pentru ultimele două grupuri de capitole din procesul de aderare la UE. Este vorba despre Clusterul 4, Agenda verde și conectivitate durabilă și Clusterul 5, Resurse naturale, agricultură și coeziune.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, acest pas tehnic pregătește deschiderea formală a celor nouă capitole în cadrul următoarei Conferințe interguvernamentale.

Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Chișinău, care au mulțumit președinției irlandeze pentru sprijin și pentru menținerea aderării Republicii Moldova pe agenda europeană.

Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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Ungaria permite avansarea negocierilor de aderare la UE

Ungaria și-a retras obiecțiile față de deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deblocând astfel următoarea etapă a procesului de extindere. Informația a fost confirmată de diplomați europeni pentru publicația Kyiv Independent.

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