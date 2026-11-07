Un beci vechi, cu valoare istorică, a fost descoperit în orașul Leova, în timpul lucrărilor de reconstrucție a trotuarelor. Intrarea în acesta va fi conservată, iar locul ar putea deveni o nouă atracție turistică a orașului, a declarat primarul localității, Alexandru Bujorean.
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a anunțat că, pentru a proteja construcția, pavajul va fi instalat pe o placă de beton provizorie.
Locul ar putea deveni un obiect turistic
Ulterior, după coordonarea cu Agenția Națională Arheologică, autoritățile locale intenționează să transforme această locație într-un obiectiv turistic.
„Istoria își face loc. Frumos!”, a scris primarul pe rețelele sociale.
Sursă video: Facebook Alexandru Bujorean