Spațiul aerian al Republicii Moldova este încălcat tot mai des de drone și alte aparate de zbor rusești, iar numărul acestora crește. Doar pe 3 octombrie, șase aparate, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit pe teritoriul Moldovei. În acest context, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar încerca să transforme astfel de incidente într-o situație „normală”.

Potrivit ISW, pe 3 octombrie, șase aparate rusești, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, s-au prăbușit în Republica Moldova. Institutul subliniază că numărul acestora îl depășește pe cel al aparatelor implicate în precedenta încălcare a spațiului aerian moldovenesc.

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ISW observă că majoritatea incursiunilor rusești anterioare au implicat câte un singur aparat de tip Geran sau Gerbera. Inclusiv în cazul incidentului din 30 septembrie, când o dronă, cel mai probabil rusească, s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț, a fost implicat un singur aparat. Prin comparație, cele cinci aparate din 3 octombrie reprezintă o creștere semnificativă a numărului de mijloace aeriene care au ajuns în spațiul moldovenesc.

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Institutul notează că dronele rusești și fragmentele acestora au încălcat tot mai frecvent spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele luni. ISW estimează că între februarie 2022 și iulie 2026 au avut loc cel puțin 20 de astfel de încălcări, iar alte șapte au fost înregistrate doar din august 2026.

În baza acestei evoluții, ISW apreciază că incursiunile rusești tot mai frecvente și mai intense în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO sunt, cel mai probabil, parte a eforturilor Moscovei de a normaliza încălcările spațiului aerian.

Astfel, analiza ISW indică nu doar o repetare a incidentelor, ci și o creștere a frecvenței și a numărului de aparate implicate, ceea ce face ca incursiunile să devină tot mai greu de tratat drept incidente izolate.