Iurie Radulov, alias „Babior”, a fost reținut în Turcia, după măsurile întreprinse de Biroul Central Național INTERPOL. Informația a fost confirmată de Poliția Națională, care anunță că a fost informată recent de autoritățile turce despre reținerea acestuia.

Potrivit Poliției Naționale, autoritățile din Republica Moldova urmează să inițieze procedura de extrădare a lui Iurie Radulov. Demersurile vor fi făcute în conformitate cu prevederile legale și prin intermediul canalelor de cooperare judiciară internațională.

Reținerea acestuia vine după ce Radulov a părăsit teritoriul Republicii Moldova în luna martie, la scurt timp după ce fusese eliberat din penitenciar.

Condamnat la detenție pe viață

Iurie Radulov este cunoscut în lumea interlopă sub numele de „Babior”. Acesta a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor și a fost considerat liderul unei grupări implicate în mai multe asasinate în anii '90 și 2000.

În aprilie, Curtea de Apel Nord a anulat decizia prin care Radulov fusese eliberat înainte de termen și a dispus revenirea acestuia după gratii. La 16 martie, însă, acesta părăsise teritoriul Republicii Moldova.

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