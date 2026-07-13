Judecătoria Chișinău anunță că oferă tot sprijinul necesar organelor de anchetă și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție, după perchezițiile desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) la sediul Centru al instanței, într-un dosar de trafic de influență în care au fost reținuți un avocat și un angajat al instituției.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții Judecătoriei Chișinău subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune de încălcare a legii și dau asigurări că vor coopera pe deplin cu autoritățile pentru elucidarea tuturor circumstanțelor.

„Instanța tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție, precum și față de orice comportament incompatibil cu valorile integrității, imparțialității și responsabilității”, se arată în comunicatul emis de Judecătoria Chișinău.

Activitatea instanței nu este afectată

Instituția precizează că măsurile de urmărire penală desfășurate de CNA nu afectează activitatea instanței, care își continuă programul în regim obișnuit. Totodată, reprezentanții acesteia spun că nu pot oferi detalii suplimentare despre dosar sau persoanele vizate, invocând confidențialitatea anchetei și respectarea prezumției de nevinovăție.

Cum ar fi funcționat schema investigată de CNA

Perchezițiile au avut loc după ce CNA a anunțat destructurarea unei presupuse scheme de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, un avocat și un angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, sunt bănuiți că ar fi pretins și primit bani pentru a influența soluțiile pronunțate în instanță.

Conform materialelor anchetei, avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare dosar, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători și ar putea determina emiterea unor hotărâri favorabile unui agent economic.

Ancheta continuă

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă.

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