Judecătorul Igor Negreanu, de la sediul Rezina al Judecătoriei Orhei, a scăpat de cele două sancțiuni disciplinare aplicate după ce a dispus eliberarea din penitenciar a condamnaților pe viață Alexandru Sinigur și Iurie Radulov, alias „Bobior”. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis contestațiile magistratului și a anulat hotărârile Colegiului disciplinar, care îl sancționase în aprilie cu avertisment și mustrare.

Decizia a fost pronunțată marți, 20 octombrie. În urma hotărârii CSM, procedurile disciplinare au fost încetate, pe motiv că nu ar fi fost comisă o abatere disciplinară. Membrul CSM Ion Guzun a votat împotriva anulării sancțiunii sub formă de mustrare și a anunțat că va formula o opinie separată.

Judecătorul susține că au fost respectate condițiile legale

În cadrul examinării contestației, Igor Negreanu a afirmat că nici Inspecția judiciară, nici Colegiul disciplinar nu ar fi identificat norma imperativă pe care ar fi încălcat-o prin deciziile sale.

Magistratul a susținut că, în cazul condamnatului Alexandru Sinigur, erau îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea condiționată înainte de termen, inclusiv cele privind perioada executată din pedeapsă, realizarea programului de executare și recuperarea prejudiciului provocat prin infracțiune.

„Au fost un cumul de factori care mi-au creat convingerea că acest condamnat a pășit pe calea îndreptării”, a declarat Negreanu în fața membrilor CSM.

De cealaltă parte, membrul CSM Ion Guzun a amintit că Inspecția judiciară s-a autosesizat în urma informațiilor publicate de un avocat pe rețelele sociale despre actele judecătorești emise de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în privința unor condamnați la închisoare pe viață.

Alexandru Sinigur a fost reținut la câteva zile după eliberare

Alexandru Sinigur a fost eliberat din penitenciar pe 27 martie 2025, după ce judecătorul Igor Negreanu a admis cererea de eliberare condiționată înainte de termen. Decizia a venit după ce pedeapsa acestuia fusese comutată din detenție pe viață în 30 de ani de închisoare.

Potrivit argumentelor invocate în instanță, Sinigur executase două treimi din pedeapsă, adică 21 de ani și trei luni.

La doar câteva zile distanță, pe 3 aprilie 2025, acesta a fost reținut din nou, într-un alt dosar. O zi mai târziu, a fost adus la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), unde a fost audiat în cadrul noii cauze.

Și Iurie Radulov, alias „Bobior”, a fost eliberat de același judecător

Un alt condamnat pe viață eliberat printr-o încheiere semnată de Igor Negreanu este Iurie Radulov, cunoscut drept „Bobior”. Acesta a părăsit penitenciarul pe 10 martie 2025.

La începutul lunii octombrie 2026, Radulov a fost reținut în Turcia.